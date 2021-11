Viimsi vallavolikogule valiti esimees ja aseesimehed

Uueks vallavolikogu esimeheks kinnitati Lauri Hussar erakonnast Eesti 200 ning aseesimeesteks Jan Trei Isamaast ja Pille Petersoo valimisliidust Vali Viimsi.

Värske volikogu esimehe Lauri Hussari sõnul vajab Viimsi julgeid otsuseid, mis aitaksid tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja säästaksid loodust. «Oleme koalitsioonipartneritega koostanud ambitsioonika koostööleppe, mis annab Viimsi arengule teekaardi oluliselt pikemaks perioodiks kui vaid nelja-aastane valimistsükkel. Viimsi volikogu roll nende eesmärkide saavutamisel on väga oluline ning kindlasti tahame seda teha kogukonda igakülgselt kaasates,» kinnitas ta.

Vastsed aseesimehed Pille Petersoo ja Jan Trei soovivad mõlemad panustada sellesse, et tulevased volikogu istungid oleksid konstruktiivsed, positiivsed ja kõik Viimsile olulised teemad, alates keskkonnast ja kvaliteetsest ruumiloomest, lõpetades hariduse ja sotsiaalkaitse valdkonnaga saaksid käsitletud.

«Panustan sellesse, et volikogu töötaks konstruktiivses ja positiivses võtmes, et oleks vähem ärapanemist ja rohkem koostööd, hoolimist ja kuulamist,» sõnas Petersoo. «Viimsi on olnud minu ja mu pere koduks 15 aastat. Tahaks, et ka 15-20 aasta pärast oleks Viimsi vald turvaline ja meeldiv elukeskkond meie inimestele, et juhid oleksid alati näoga inimese poole ja et meie looduskeskkond oleks hoitud. Tegutseme koalitsiooniga selle nimel ja loodetavasti teeb seda kogu vastvalitud volikogu,» lisas ta.

Jan Trei loodab, et Viimsi vallavolikogu võtab ise rohkem initsiatiivi oluliste teemade aruteludeks ja otsuste kujundamiseks. «Soovin, et volikogu oleks tõhus koostööpartner vallavalitsusele. Oluline on tagada volikogu juhtimise poole pealt, et volikogu töökomisjonid toimiksid ning volikogu liikmed saaksid komisjonidest mõtteid veelgi kvaliteetsemate otsuste langetamiseks. Peame rohkem kogukonda kaasama ka volikogu otsuste kujundamisesse ja aruteludesse, mis peaks tagama tasakaalustatud vallaarengu ja kujundama Viimsist parima elukeskkonna,» lausus Trei.