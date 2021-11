PPA: järgmise 30 päeva jooksul poleks me kedagi teenistusest vabastanudki

Kohtusse pöördunud töötajad said sealt ka esmase õiguskaitse: teenistujaid ei tohi vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu järgmise 30 päeva jooksul ametist vabastada.

«Tuleb rõhutada, et hetkel ei olnud ka kellegi kohene ametist vabastamine plaanis ja kedagi praeguse seisuga vaktsineerimise tõttu vabastatud ei ole,» kommenteeris PPA administratsiooni juht Janne Pikma, lisades, et inimeste teenistusest vabastamine on ka viimane asi, mida PPA soovib.

«Loodame väga, et kõik teevad kaitsesüsti lähima kuu jooksul. Selleks suhtleme nende inimestega, pakume personaalseid nõustamisvõimalusi, jagame sisekanalites sel nädalal toimunud vaktsineerimise infopäeva materjale ning otsime vastuseid inimeste esitatud küsimustele,» kirjeldas Pikma PPA meetmeid.

Just täna jõudis kätte kuupäev, kui töötajad pidid PPA-le esitama oma immuniseerimise või haiguse läbipõdemise tõendi. Neile, kes tõendit ei esita, koostab PPA järgmisel nädalal kirjaliku teatise: kuni 20. detsembrini on aega ennast ametikoha nõuetega vastavusse viia.

«Töötajad, kes selleks kuupäevaks ei esita immuniseerimispassi ega arstitõendit vaktsineerimist välistavate asjaolude kohta, koostab PPA teenistusest vabastamise käskkirja 31. detsembri kuupäevaga. Ehk põhimõtteliselt on inimestel veel poolteist kuud aega infot koguda ja oma otsust kaaluda,» selgitas Pikma.

Põhimõttelisi vastaseid ligi poolsada

Oktoobri keskel valmis PPA riskianalüüs, mille kohaselt on PPA kõikidel töödel viirusesse nakatumise risk kõrge või väga kõrge ja neid riske maandab inimeste vaktsineerimine. «Seetõttu on vaktsineerimine PPAs töötamiseks vajalik,» tõdes Pikma ja lisas, et erandiks saavad olla juhtumid, kui vaktsineerimine on töötajale arstitõendi järgi vastunäidustatud ning neid juhtumeid hinnatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

Pikma sõnul on PPA teenistujate seas end kaitsepookinud ligi 4400 inimest, vaktsineerimata inimesi umbes 250. «Neist ligi 150 inimest andsid märku, et vajavad rohkem infot ja mõtlemisaega. Nö põhimõttelisi vastaseid oli poolesaja ringis ning hinnanguliselt paarkümmend inimest olid meditsiinilistel põhjustel seni vaktsineerimata jätnud,» täpsustas ta.

«Kui paljud inimesed saavad kirjaliku teatise vaktsineerimise vajaduse kohta, selgub esmaspäevaks,» nentis Pikma.

Mis saab lapseootel teenistujatest?

SAPTK juht Varro Vooglaid levitab sotsiaalmeedias infot, et PPA pole nõus aktsepteerima ühe konkreetse lapseootel naispolitseiniku palvet vaktsineerimise ajapikenduseks ning naine on tänaseks töötu.

«Loomulikult on võimalik, et lapseootel ema ei saa tervislikel põhjustel seniseid tööülesandeid täita, eriti kui tegemist on välitöö inimesega,» kommenteeris Pikma. «See ei pruugi olla ainult vaktsineerimise tõttu, vaid näiteks ei või tõsta raskusi, joosta või ei saa iivelduse tõttu autoga liikuda. Kui inimene esitab arstitõendi selliste komplikatsioonide kohta, mis lapseootuse ajal ameti nõuetele vastamise välistavad, siis on PPA sellega alati arvestanud ja arvestab ka edaspidi,» kinnitas ta.

«Rasedus ei tähenda automaatselt seda, et inimene ei peaks end vaktsineerima. Arstid soovitavad tungivalt rasedatel kaitsesüst teha, et vähendada ohtu nii emale kui lapsele,» tuletab Pikma meelde.