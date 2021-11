RIA hoiatab SMSiga leviva pahavara eest

RIA kutsub oma Facebooki postituses ettevaatusele. RIA teatab, et nende küberintsidentide käsitlemise osakond hoiatab, et levivad SMSid, mis kutsuvad sõnumisaajat sõnumi sees olevale lingile vajutama. Ärge vajutage sellele lingile!

SMS on inglise keeles ja on selline nagu allpool oleval pildil. Teame, et link viib veebilehele, kus üritatakse teie seade pahavaraga nakatada.