Sibula sõnul on suurim probleem asjaolu, et maksumaksja raha ei ole kasutatud vastutustundlikult. «Täna tunnistas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et valitsuskabinetis oli mitu ministrit, kes soovitasid testide hankeks võtta vähemalt kolme ettevõtja pakkumised. haridus- ja teaduministeerium seda ei teinud. Kiirtestide hange suunati ühele ettevõtjale tohutu summa eest. Üheks kuuks sooviti teste osta 5,2 miljoni euro eest. Võrdluseks võib tuua, et praegu hangib ministeerium koolidesse teste kaheks kuuks ja 2,3 miljoni euro eest,» ütles Sibul.