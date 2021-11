«Meil on kogu ühiskond lahti. Kõik meelelahutusasutused töötavad ja saavad oma teenuseid osutada. See ei ole võrreldav esimese või teise lainega, kus kõik pandi kinni. Nii nagu kindlustuse puhul, on ka selliste kontrollimeetmete korral mõningane omavastutus,» sedastas peaminister Kallas.