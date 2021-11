Eesti kaitsejõud korraldavad USA erivägedega õhuõppuse

Harjutuse peamiseks eesmärgiks on koostöö tugevdamine kaitseväe ja Kaitseliiduga, et treenida ja arendada liitlaste koostegevusvõimet. «Sellised ühised õppused aitavad NATO liikmesriikidel tugevdada partnerlust, täiustades samal ajal spetsiifilisi oskusi,» täiendas Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Peastaabi teatel on treenitus vajalik reageerimaks potentsiaalsetele kriisidele üle maailma. «Ameerika Ühendriigid korraldavad selliseid harjutusi regulaarselt, et hinnata oma valmisolekut ning vajadusel täita enda julgeolekukohustusi Balti regioonis.»

Saatkonna hinnangul on õhuoperatsioonid vajalikud harjutamaks operatsioonide läbiviimist raskesti ligipääsetavates sihtkohtades, mida oleks maapealsete manöövrite või masinate abil raske teostada.

USA Euroopa erioperatsioonide väejuhatus on ainulaadselt loodud ergutama suhteid liitlaste ja partneritega, et võidelda pahatahtliku mõjuga, luua koostalitlusvõimet ja kiiresti reageerida tekkivatele ohtudele kogu Euroopas. See tagab liitlastele ja partneritele USA kohustuste täitmise nii kahepoolselt kui ka NATO liitlasena.