Koolijuhid riigieksamite edetabelis näpuga järge ei aja

Gümnaasiumiõpilane peab teadma, et tema eesmärk ei ole võimalikult head tulemused riigieksamitel, vaid see, et ta omandab kolm aastat järjepidevalt teadmisi. Nii väidab Tallinna reaalkooli direktor Ene Saar ja lisab, et eduka koolilõpetamise tagab vaid usin töö. Teisiti pole see ka viimasel ajal, kui abituriendid on koroonaviiruse tõttu sunnitud olema kuude kaupa koduõppel – eriti Tallinnas ja mujal Harjumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal. «Nii palju kui võimalik üritavad koolid siiski jätkata kontaktõppel, meil on näiteks hästi populaarsed õppekäigud. Mullune sügis lasi õues õppida, tänavu pole nii palju ilusat ilma olnud,» lausus Saar. «Aga meil on suurepärased klassijuhatajad, ka tugi­spetsialistid – ükski laps ei kao ära. Muidugi on neidki õpilasi, kes vajavad järeleaitamist, kuid meil oli juba varem väga tihe meeskonnatöö: märgatakse, usaldatakse ning toetatakse.»