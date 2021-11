Kersna: halduskohus kinnitas ministeeriumi seisukohti

Halduskohus kinnitas Kersna sõnul seda, mida on haridus- ja teadusministeerium alati rõhutanud: kontaktõpe on põhihariduse regulatsiooni arvestades esmane ja põhiline õppeviis, distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele.

«Olen tänulik peredele, kes laste hea hariduse nimel vaidlustasid distantsõppele suunamise otsuse. Halduskohtu poolt kohaldatud õiguskaitse kinnitab, et viiruse leviku takistamise eesmärgil kooli distantsile suunamine peab olema põhjendatud ja kaalutletud otsus koos terviseametiga. Kohtuvaidlus küll jätkub, kuid esmane õiguslik hinnang annab kindlust, et oleme olnud õigel teel,» arvas minister.

Ta sõnas, et mitmed koolid üle Eesti on olnud ajutiselt distantsõppel just terviseameti soovitusel, mis on laialdase viiruse leviku ja madala vaktsineerituse juures ka igati põhjendatud.

«Alates eelmisest nädalast oleme koolide turvalist lahtiolekut toetanud ka koolipere kiirtestimisega. Mul on hea meel, et koolid on võtnud kiirtestimised hästi vastu ja tänu sellele saame hoida koolid turvalisemalt avatud ning lapsed klassiruumis õpetajale silma vaatamas.»

Kersna sõnul on esialgsete andmete põhjal on kiirtestimiste tulemusel tuvastatud koolides kahe koolinädala jooksul pea 1700 kiirtesti positiivset, mis näitab, et testimisega on ära hoitud hulgaliselt võimalikke viirusekoldeid.

«Suuremat turvatunnet annab ka see, et paljud õpetajad on saanud juba tõhustusdoosi. AstraZeneca vaktsiini puhul, millega õpetajad on enamasti vaktsineeritud, saab seda teha juba viie kuu möödudes. Ka noorte vaktsineerituse tase on kasvanud – 16-17-aastastest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud juba üle 64 protsendi ja 12-15-aastastest pea pooled. Euroopas oleme noorte vaktsineerituse tasemega tõusnud 15. kohalt 13. kohale.»