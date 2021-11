Karmo Tüür: Pihkva lennujaama olukord on nutune

Karmo Tüüri sõnul on Pihkva kuberner Mihhail Vedernikov ametisse astumise hetkest saati tagunud trummi, et siduda oblastikeskus nii lennu- kui ka raudteeühenduse kaudu muu maailmaga. «Korralik lennuühendus Moskvaga ja rongiühendus Peterburiga on üle kivide ja kändude käima saadud. Lennuühendus Kaliningradi ja Sotšiga oli teine samm,» märkis Tüür.