Rakvere ihkab Euroopa spordilinna tiitlit

Komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Itaaliast, Hispaaniast, Tšehhist ja Lätist, viibib tarvalinnas kolm päeva. Selle aja jooksul tutvutakse Rakvere spordiobjektidega ning kohtutakse kohalike linna- ja spordijuhtidega.

Euroopa spordilinna tiitleid on jagatud alates 2010. aastast. Eesti linnadest on seda varem kandnud Kuressaare (2020), tänavu on üks kaheksast Euroopa spordilinnast Elva.

Elva spordijuht Madis Šumanov. FOTO: Sille Annuk

Elva spordijuht Madis Šumanov lausus neile usaldatud spordilinna tiitlist rääkides, et see on osutunud heaks artikliks, mis aitab edendada muu hulgas rahvusvahelist koostööd.

Ta tõi näiteks, et seeläbi õnnestus elvalastel leida hõlpsamalt välispartnereid tuleval suvel korraldatava spordi- ja liikumise festivali korraldamiseks. «Huvi tunnevad erinevad omavalitsused ja spordiklubid nii Eestist kui ka välismaalt. Küsitakse ja uuritakse ehk teisisõnu toimib see ka mainekujundusena,» tähendas Šumanov.

Elva kõrval kannavad sellel aastal Euroopa spordilinna tiitlit La Fare Les Olivers Prantsusmaalt, Pravia Hispaaniast, Velky Saris Slovakkiast, Segni, Pontinvrea, Auronzo di Cadore ja Sansepolcro Itaaliast. Tõsi, viimase puhul on märkinud ühendus ACES Europe oma kodulehel ekslikult, et tegu on Eesti linnaga.