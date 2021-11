Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kell jäi 13 aasta järel taas terveks

«Vahetult enne ürituse algust helistas eelmine pataljoniülem ja toonitas võistlejatele, et tegu on ikkagi sotsiaalse üritusega ja esimese kahe vooruga ei ole viisakas kella ära lasta,» ütles Kuperjanovi jalaväepataljoniülem kolonelleitnant Indrek Sarap. «Võib-olla võtsid Kuperjanovi tegevväelased seda soovitust liiga tõsiselt, mistõttu ei saanud kell ka kuue vooruga lastud.»

Laskmisi külastas ka traditsiooni algatanud kunagine Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonel Aarne Ermus, kelle hinnangul on positiivne, et traditsioon on siiani elus ja et pataljoniülemad on jätkuvalt nõus oma kella ohverdama.