Sutt: kvalifitseeritud tööjõupuuduse eitamine sunnib ettevõtteid Eestist lahkuma

Suti sõnul peab olema meie eesmärgiks, et nii iduettevõtete peakontorid kui tööstusettevõtted jääksid ka tulevikus Eestisse. «Eesmärk on leida ettevõtete kasvupiirangutele lahendused, teha nende elu kergemaks, et nii meie oma inimesed kui need oskustöötajad, keda siit piisavalt ei leia, näeksid Eestit atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonnaga riigina. Vaid nii kasvatame rahvuslikku jõukust, mis võimaldab tõsta õpetajate, päästjate, politseinike ja meditsiinitöötajate palku ning maksta väärikat pensioni. Lõpetame ühiskonna hirmutamise massiimmigratsiooni tondiga – see on lausvale ja seda ei kavatse keegi,» lausus ta.

Minister ütles, et oskustööjõu puudus on terav üle maailma ning võitlus oskustöötajate ja talentide pärast on karm. «On ekslik arvata, et järjekord inimestest, kes soovivad Eestis tööd teha, on meie ukse taga. Me konkureerime oma naabrite ja teiste Euroopa Liidu riikide ning Ameerika ja Aasiaga. Meil on aeg raputada maha sulase mentaliteet ja harjuda mõttega, et oleme ise omanikud ja siia tööle lubatud inimesed loovad väärtust meie jaoks,» sõnas ta.

Sutt ütles, et viie aasta pärast on meil ligikaudu 32 000 tööealist inimest vähem ja kui tahame riiklike teenuste jätkumist vähemalt samas mahus ja kvaliteedis, on meil valida, kas oleme avatud kvalifitseeritud tööjõule või tõstame järjest makse. «Eesti peab olema maailmas parim paik, kus elada ja tööd teha. Ägedad ettevõtted ja talendid, kes jagavad meie väärtusi, austavad meie kultuuri ning on ausad maksumaksjad, peavad tahtma siia jääda ja siia tulla,» lisas ta.