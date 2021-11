Pere kildudega saavad valusamalt pihta lapsed ja isad

Postimees vestles paari isaga, kes soovivad vaatamata lahkuminekule elukaaslasest olla oluline osa oma järeltulijate elus, mitte piirduda pelgalt iga kuu pangakontole raha üle kandmise ning põgusate kohtumistega. Nad tõdesid, et on põrkunud takistustele, mis võivad omakorda viia vaimu laastava kohtulahinguni. Seejuures jääb protsessi keskmest eemale kõige olulisem – laps ja tema õigused.

Üks vestluses osalenud isadest, ka avalikult rääkima soostunud Ardi Kadanik, kes on mittetulundusühingu Ühendus Isade Eest juhatuse liige ja eestkõneleja, tõdes, et ühenduse poole on pöördunud hulk end temaga sarnasest olukorrast leidnud isasid. Iga juhtum on erinev, samas ka sarnane: vanemate lahkumineku järel soovivad isad kõigiti panustada järeltulijate ellu ja lepivad kokku edasise suhtluskorra, kuid lapse huvidest lähtuva lahenduse saavutamise asemel suruvad ametnikud nad pikema jututa kõrvale.