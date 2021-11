Lapsi vaktsineeritakse aina vähem, oht on tõsise lastehaiguse puhanguks

«Aastal 2020. oli vaktsineerituid 83 protsenti, 2010. aastal 92, 93 protsenti. Nii et kümne aastaga 10 protsendi võrra on langenud vaktsineerimine,» rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla lastearst Merle Areda väikelaste vaktsineerimisest, lisades, et langenud on ka vastsündinutele tehtava K-vitamiini süsti tegemine, mis on arsti sõnul vajalik verehüübimise probleemide vältimiseks esimese kuue kuu jooksul.