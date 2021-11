Eesti ettevõte viib uudsed geenitestid Suurbritanna turule

Lepinguga kaasnes 500 000 euro suurune investeering Eesti ettevõttesse.

Antegenes on välja töötanud uudsed geenitestid, mis võimaldavad hinnata inimese personaalseid vähiriske ja anda teaduslikult põhjendatud meditsiinilisi soovitusi haiguse ennetamiseks. Testid põhinevad polügeensete riskiskooride tehnoloogial, mis aitab täpsustada inimese geneetilise eelsoodumuse vähi tekkeks ning võimaldab rakendada selle põhjal täpsemad ennetuse ja varajase avastamise meetmed. Praegu on geneetilise riski test saadaval nelja pahaloomulise kasvaja jaoks: rinna-, eesnäärme- ja jämesoolevähile ning naha melanoomile.

Everything Genetic on Ühendkuningriigi juhtiv geenitestide rakendaja ja levitaja nii kohalikus tervishoiusüsteemis kui ka ettevõtete terviseprogrammides. Ettevõtte eesmärk on võimaldada geeniteste nii tervishoiuteenuste osutajatele kui ka patsientidele, et pakkuda võimalusi vähi, südame- ja veresoonkonna-, aga ka muude haiguste avastamiseks, diagnoosimiseks ja raviks.

Antegenesi tegevjuht Peeter Padrik ütles, et tal on väga hea meel Everything Geneticuga sõlmitud strateegilise partnerluse üle, sest sellega astutakse personaalmeditsiini uude ajajärku. «See on Eesti tervisetehnoloogia arengus ajalooline samm, millega võetakse Antegenesi testid laialdaselt Ühendkuningriigi tervishoius kasutusele. Meil on rahvusvahelise partneriga ühine selge arusaam, kuidas innovaatilised geneetilised lahendused aitavad päästa elusid ja vähendada vähi laastavat mõju meie ühiskonnale,» sõnas Padrik.

Everything Geneticu tegevjuht James Price ütles, et investeering Antegenesi polügeensete riskiskooride tehnoloogiasse parandab märkimisväärselt nende patsientide elukvaliteeti, kellel on tõenäosus haigestuda elu jooksul vähki. «Vähiennetuses on geenitestid seni olnud vaid üksikute erakliinikute pärusmaa ning testimise hinnad ulatuvad tuhandetesse naeladesse. Meie partnerlus Antegenesiga on suurepärane viis testimiskulusid vähendada ja samal ajal tuua innovaatiline tehnoloogia võimalikult paljude inimesteni,» lausus Price.

Everything Geneticu meditsiinidirektor James Mackay selgitas, et geneetika mõjutab vähki tugevalt. Kuigi juba ammu on mõistetud, et geneetikal on vähi eelsoodumuses oma osa, on polügeensete riskiskooride tehnoloogia andnud tõendatud andmed, mis näitavad, kui suurt rolli inimese geenid pahaloomulise kasvaja tekkimise tõenäosuses mängivad. Mida varem patsiendi vähiriski teatakse, seda paremini saavad arstid planeerida õiget ennetustegevust.

«Antegenesi geenitestidel on potentsiaal muuta täielikult vähiennetust, sest testide abil leiame üles suurenenud vähiriskiga inimesed, nad saavad sõltumata vanusest õigeaegsed uuringud ja personaalse jälgimisplaani. See on personaalmeditsiinis tohutu samm, mis mõjutab patsientide elu kogu Ühendkuningriigis,» sõnas Mackay.

Padriku sõnul on suur tunnustus, et nende lahendusi usaldavad Ühendkuningriigi tipparstid ja -teadlased. Uut investeeringut kasutab hargettevõte ka testimisteenuse edasiseks laiendamiseks uutele turgudele Euroopas.

Antegenesi testid põhinevad eelretsenseeritud rahvusvahelistel teadusuuringutel ning on valideeritud Eesti geenivaramu ja Ühendkuningriigi biopanga anonüümsete rahvastikuandmete abil.