«Haiglaravi vajadus on tuntavalt vähenenud, mis on kindlasti väga hea,» rääkis Sule Postimehele. Näiteks möödunud esmaspäeval oli haiglas 617 Covid-19 patsienti, kellest 60 oli intensiivravis. Täna on patsiente 544 ja intensiivravis 52 inimest.