Sutt allkirjastas detsembris alustava uue riigi digikeskuse käskkirja

Ministri sõnul on see suur ja kaua oodatud reform, mida ollakse kõigi riigi IT-üksustega koostöös nüüdseks pea kaks aastat ette valmistatud. «RIT-i loomisega lähevad riigiasutuste standardsed IKT-alusteenused üle kesksele juhtimisele, mis annab ministeeriumitele ja nende IT-üksustele võimaluse senisest sihitumalt tegeleda oma sisuteenuste arendamisega, nagu nt rahvastikuregister, tervise infosüsteem, e-maksuamet jne,» kirjeldas Sutt.

«Headest IT-spetsialistidest on suur puudus kogu Eestis – nii avalikus kui erasektoris. Valdkonna spetsialiste väärtustatakse RIT-is kõrgelt ja tööpakkumiste tegemisel ollakse paindlikud. RIT-is töötamine pakub pikemas perspektiivis kindlasti senisest enam võimalusi arenemiseks, sest kompetentside koondamine võimaldab meil ühiselt luua võimsamaid ja kaasaegsemaid IKT-lahendusi,» märkis minister.

RIT-i tegevust hakkab juhtima direktor, kelle nimetab ametisse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister MKM-i kantsleri ettepanekul. «Otsime võimekat juhti, kelle ülesandeks on ehitada üles uuel tasemel IKT-alusteenus terves riigis. Selle mõju tunnetavad otseselt üle 25 000 riigiteenistuja oma igapäevase töökohateenusena, aga ka kõik Eesti avalike digiteenuste kasutajad läbi kvaliteetsemate majutusteenuste. See on võimalus viia ellu üleriigiline IT-reform ja luua uus organisatsioon ja ühtne meeskond, kellega koos tõsta kogu digiriigi arendustempot, infosüsteemide töökindlust ja turvalisust,» märkis Sutt.