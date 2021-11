Julgeolekukomisjon tegi ettepaneku kindlustada idapiiri ajutise tõkkega

«Eesti piirile praegu otsest ohtu ei ole, kuid arvestades lähiriikides toimuvat peame ka meie olema ennetavalt valmis ohu tõrjumiseks. Eesti on järjepidevalt oma välispiiri tugevdanud ja uue tõkke paigaldamine on osa plaanist,» ütles Kallas.

«Poola, Leedu ja Läti on välispiiril tegutsenud otsusekindlalt ja Eesti aitab oma naabritel olukorraga toime tulla. Hetkel on Poola märku andnud, et vajavad eelkõige solidaarsust ja poliitilist toetust. Oleme Poolaga tihedas suhtluses ja valmis Poolat igakülgselt toetama. Toetame täiendavate Euroopa Liidu sanktsioonide vastuvõtmist füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes toetavad Valgevene režiimi tegevust hübriidrünnaku läbiviimisel,» lisas peaminister.

Siseminister Kristian Jaani sõnas, et piirile ajutiste tõkete lisamine on praeguses olukorras sisuliselt piiriehituse kiirendamine.

«Meie piir on küll hästi valvatud ja migratsiooniohtu meie suunal piiril praegu ei ole. Selleks aga, et võimalike kriisiolukordadega hästi toime tulla, tuleb neiks valmistuda juba enne selliste olukordade tekkimist. Seega on PPA poolt võimekus ja valmisolek olemas, et piiritara rajamist ajutiste tõkete püstitamisega koostöös kaitseväega toetada. Ajutised tõkked on plaanis panna sinna, kus senise kogemuse järgi on olnud enim ebaseaduslikke piiriületusi või piiriületuse katseid,» märkis Jaani.