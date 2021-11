Katri Raik: uurimise all oleva Sergei Gorlatši otsus jahmatas

Selline otsus hämmastas Katri Raiki, kelle nimekirjas Gorlatš valituks osutus. «Me otsustasime, et Sergei peatab kolmeks kuuks volitused. Ja sel ajal asja uuritakse. Loomulikult oli Gorlatši teade, et ta on ümber mõelnud, nii meie fraktsioonile kui ka linna elanikele suur üllatus,» ütles Raik ERR-i venekeelsele portaalile.