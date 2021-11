Kalamajja kerkib autovaba 15 minuti linn

Esimesed kaks maja on valmis, järgmised kuus ehitamisel. «Koko Arhitektide industriaalses stiilis Volta Residentside kuus maja on ühendatud maa-aluse garaažiga ning hoonetel on päiksepaneelid. 1912. aastal ehitatud uhkete vitriinakendega paekivist hoone muudetakse elu- ja ärihooneks, kus on teenindus- ja äripinnad ning korterid, kusjuures igal korteril on oma privaatne aiaruum. Meie nägemuses võiks Volta kvartalis elada ja töötada umbes 3000 inimest,» rääkis Volta arendaja Endoveri juhatuse liige Robert Laud.