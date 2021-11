Kiik: Covidi tõend jääb meiega pandeemia lõpuni

«Praegu on aeg, kus tuleb jätkata tegevusi, mis on meile praeguse edu toonud: vaktsineerimist, tõhustusdoose, erinevaid kontrollmeetmeid ning loomulikult haigena koju jääda,» ütles Kiik Postimehele. Ta lisas, et ka koolides kolm korda nädalas kiirtestimine on toonud kasu: on kiirelt tabatud haigestunud töötajad ja õpilased ning nakkusahel on läbi lõigatud. «Praegu ei ole aeg, kus arutada piirangute leevendamist,» toonitas minister.