Eesti lühiuudised

Komisjoni ettepanek: lisada idapiirile ajutised tõkked

Valitsuse julgeolekukomisjon otsustas eilsel istungil teha valitsusele ettepaneku tugevdada osa Eesti idapiiri ajutiselt lõiketraadist tõkkega. Valitsus arutab selleks vajalikke meetmeid selle nädala istungil neljapäeval. Siseminister Kristian Jaani (Keskerakond) sõnas, et piirile ajutiste tõkete lisamine on praeguses olukorras sisuliselt piiriehituse kiirendamine. «Ajutised tõkked on plaanis panna sinna, kus senise kogemuse järgi on olnud enim ebaseaduslikke piiriületusi või piiriületuse katseid,» lisas Jaani. Praegu valvatakse piiri tehniliste seireseadmete ja patrullimisega. Kokku oleks vajalik taristu 115 kilomeetril, Jaani sõnul on ehituslepingutega kaetud 63 kilomeetrit, millest 25 kilomeetrile on viivitusaed rajatud. Piiritaristu rajamise edasisi tegevusi on ministri sõnul kiirendatud. PM