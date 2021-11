Koroona tõttu on opereerimata jäänud ligi tuhat vähihaiget

Ta on diagnoosile väga tublilt vastu pidanud ning isegi töölkäimist jätkanud. Operatsiooniks anti esialgu lootust keemiaravi järel, kuid siis otsustas konsiilium, et keemiaravi tulemustest hoolimata ei hakata operatsiooni tegema.

Mu tuttav kuulab oma arste ja järgib nende juhiseid. Ta pole spekuleerinud, kas midagi võinuks vähi avastamises või ravis minna teisiti, kui tervishoius ei räägitaks nii palju palatikohtade puudusest, triaažireeglitest ja süsteemi ülekuumenemisest. See eellugu on selgitus, miks hakkasin uurima, kuidas koroonalained on vähiravi mõjutanud.