«Minu kopsud on Rootsist, aga ma ei tea, kelle omad need on»

Andres Verro pool aastat pärast kopsude siirdamist oma kodus. Peale tema on tänavu tehtud Eestis kopsusiirdamine veel vaid ühele inimesele. FOTO: Sander Ilvest

«Mulle öeldi kohe, et mu kopsud on läbi ja ainukene võimalus on siirdamine, aga otsuse pidin tegema ise,» räägib Eestis ainsana pärast Covidit uued kopsud saanud mees Postimehe ja Kanal 2 ühistööna valminud erisaates «Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?».