Colorado kooli lähedal sai tulistamises haavata kuus teismelist

«Tundmatu tulistaja ei viibinud enam sündmuskohal. Kokku on haiglasse toimetatud kuus inimest. Neist kellegi elu pole siiski ohus,» teatas politsei suhtlusvõrgustikus Twitter.

Sündmuskohalt leiti mitu erineva kaliibriga padrunit. Tulistamises kahtlustatavad on endiselt vabaduses.

Kooli oma pojale järgi tulnud 47-aastase Evette Mitchelli sõnul on ta hirmunud ja võimudes pettunud, sest alles eelmisel nädalavahetusel leidis kooli lähedal samuti aset tulistamine, milles osales kolm teismelist. Naise kinnitusel kavatseb ta poja tulistamise tõttu vähemalt nädalaks koduõppele jätta.

Pärast aastat, mis veedeti pandeemia tõttu suures osas kodus õppimisel, on USA õpilased naasnud klassidesse. Viimastel nädalatel on teatatud juba mitmest õppeasutustega seotud tulistamisjuhtumist, mis on siiani olnud siiski väiksemat laadi.