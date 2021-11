NASA juht väljendas Venemaa raketikatsetusega seoses nördimust

Nelsoni sõnul on ta juhtunust jahmunud ja mõistab katsetuse hukka.

«Kosmoselendude pikka ajalugu arvesse võttes tundub mõeldamatu, et Venemaa ohustaks mitte ainult USA ja rahvusvahelisi partnerastronaute kosmosejaama pardal, vaid ka nende endi kosmonaute ning Hiina taikonaute,» sõnas Nelson.

«See oli puhtalt sõjaline katse ehk niiöelda mõõgatäristamine ja seda poleks tohtinud teha. Üha enam kosmosetehnoloogiaga tegelevaid inimesi usub, et orbiidil on juba liiga palju prügi. Selle tahtlik lisamine on andestamatu,» ütles Harvardi ülikooli astronoom Jonathan McDowell.