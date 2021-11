Euroopa spordilinnaks pürgivat Rakveret tuleb vaatama hindamisrühm

Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats ütles, et spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Rakverel kokku panna ingliskeelne taotlus ja anda selles põhjalik ülevaade linna spordielust koos valdkonna arengueesmärkidega. Lisaks valmib taotluse eestikeelne kokkuvõte kõigile tutvumiseks.

Rakveret väisab teisipäevast neljapäevani rahvusvaheline hindamiskomisjon, et tutvuda kohapeal linna spordiobjektidega ning kohtuda spordi- ja linnajuhtidega.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakveres läbi erinevate aastakümnete seistud sportimisvõimaluste laiendamise ja tugeva taristu loomise eest.

«Rakvere on spordivaldkonna investeeringute ja mitmekesiste võimaluste poolest üks edumeelsemaid linnu Eestis. Jätkame valitud kursil, et inimeste liikumisharrastust ja professionaalset sporti ka edaspidi toetada,» lisas Varek.

Hindamiskomisjoni otsus tehakse teatavaks hiljemalt detsembrikuus. Euroopa spordilinna tiitlit annab alates 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Eestis on Euroopa spordilinna tiitli varasemalt pälvinud eelmisel aastal Kuressaare ja sel aastal Elva.