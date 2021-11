Euroopa Parlamendi saadikud Urmas Paet ja Jaak Madison on ühtlasi ka Tallinna linnavolikogu liikmed. Broadcast from Postimees, Members of the European Parliament Urmas Paet and Jaak Madison (with a tie), Interviewed by Ainar Ruussaar. Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: Erik Prozes