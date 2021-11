Algab juudi vana kalmistu ala korrastamine

«Hiljuti sai sõlmitud leping riigihanke võitnud Mefab OÜ-ga, kes saab kopa maasse lüüa juba novembri lõpus. Meie eesmärk on kujundada endisest kalmistualast väärikas roheala, kus on arvestatud nii paiga ajaloolise tähenduse kui ka praeguste oludega,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Vana juudi kalmistu ala terviklahendus näeb ette kaht terviku moodustavat ala – markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahuala ning jalutajatele avatud puhkeala. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus. Tööd on jagatud kahte etappi ning kõigepealt rajatakse avatud puhkeala.

«Vana juudi kalmistu on ajaloolise tähendusega objekt. Roheala kujundamisel on oluline, et arvestatakse ja jäädvustatakse koha ajalugu: paigaldatakse infotahvlid, millelt võib lugeda kalmistu ajaloost ja Schaje Levinovitši elust, kes oli 19.–20. sajandi vahetusel siinse juudi kogukonna üks juhtkujusid, Maakri tänava sünagoogi ehituse algataja,» ütles Tallinna linnavolikogu liige Aleksandr Zdankevitš.