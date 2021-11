EKRE: kaitsetara tuleb rajada juba lähinädalatel

«Kolmandaks, peame ülioluliseks, et poliitilisel tasandil pannakse paika selge ülesandepüstitus ning sellest lähtuvad korraldused üksustele ja üksikvõitlejatele. Meie hinnangul peab Eesti riigi esmane ülesanne olema oma territoriaalse terviklikkuse kaitsmine, mis tähendab, et piiritara ja piirile viidavate üksuste ülesanne on piiriületuse tõrjumine ning illegaalsete piiriületajate kinnivõtmine ja tagasisaatmine,» leiab partei.

EKRE on kindel, et riigi vastu toimuva rünnaku puhul peab olema valmis jõu kasutamiseks, sest Eesti julgeoleku seisukohalt on ülioluline see signaal, mille me saadame nii Eesti kui ka maailma avalikkusele.

«Kui meie sõnum on selge ja resoluutne – me lööme rünnakud piirilt tagasi –, siis heidutab see riigipiiri ründajaid. Ühtlasi on oluline, et kõik piiri kaitsvad mundrikandjad teaksid, et nende selja taga on kogu Eesti ühiskond eesotsas valitsusega.Kutsume erakondi ja valitsust käituma otsustavalt, kiirelt ja julgelt. Kinnitame, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Eesti julgeoleku tagamisel toeks ja partneriks kõigile poliitilistele jõududele, kes seisavad meie iseseisvuse ja turvalisuse eest,» kirjutas EKRE pöördumises.