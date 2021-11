ERR: keskkonnaminister Mölder astub tagasi. Jüri Ratas teeb homme poliitilise avalduse

Nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna riigikogu saadikute seast on Postimehele avaldatud uskumust, et nüüd soovib lõpuks ka Jüri Ratas valitsusse minna ja Mölder on talle seetõttu sunnitud koha vabastama. Tänavuse aasta alguses, peale peaministriametist taandumist ning veel enne riigikogu esimehe rolli asumist, oli Ratas tööl just riigikogu keskkonnakomisjonis.