Keskkonnaminister Mölder astub tagasi. Jüri Ratas teeb homme poliitilise avalduse

Mölder Postimehe telefonikõnedele pole vastanud.

Kellest võib saada uus keskkonnaminister, pole veel teada.

Keskerakond teatas täna õhtul vaid, et Tõnis Mölder teeb homme, 17. novembril kl 11 erakonna büroos avaliku pöördumise.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid Postimehele Mölderi tagasiastumist ei kinnitanud. Ta ütles vaid, et homme kogunevad fraktsioon ja erakonna juhatus ühisele arutelule, kus Jüri Ratas teeb poliitilise avalduse. Ajakirjanikele avaldatakse infot alles seejärel.

Nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna riigikogu saadikute seast on Postimehele avaldatud uskumust, et nüüd soovib lõpuks ka Jüri Ratas valitsusse minna ja Mölder on talle seetõttu sunnitud koha vabastama. Tänavuse aasta alguses, peale peaministriametist taandumist ning veel enne riigikogu esimehe rolli asumist, oli Ratas tööl just riigikogu keskkonnakomisjonis.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev tõdes Postimehele, et tema kuulis uudisest ERRi vahendusel ning ei oska seetõttu teemat kommenteerida. Uudis tuli täieliku šokina ka keskkonnaministeeriumi ametnikele.

Tõnis Mölder töötas aastatel 2010-2019 Tallinna linnavalitsuses. Aastatel 2017-2019 oli ta Tallinna abilinnapea. Tänavu jaanuaris sai temast keskkonnaminister.

Postimehele teadaolevalt ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas parteikaaslastele, et Mölder lahkub isiklikel põhjustel. Postimehele on viidatud ka, et Mölder võib maanduda Nairobis ÜRO keskkonnaassamblee Eesti esindajana. Seni on seda rolli täitnud Ado Lõhmus.