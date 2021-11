Kohtla-Järvet veerand sajandit tüürinud tsentristlik võim jäi väikse võnkumisega püsima

Esmaspäeval, 15. novembril valis Kohtla-Järve volikogu esimeheks Keskerakonna kandidaadi Tiit Lillemetsa. See näitas, et varem jutuks olnud koalitsioonist ei saa asja. Mitte realiseerunud koalitsiooni volikogu esimehe kandidaat Eduard Odinets sai vaid üheksa häält 25st.

Valimistel enim hääli (613) saanud Odinets, kes juhtis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja, leiab, et valimisliit Progress teeskles koalitsiooniideed tsentristide vastu pelgalt selleks, et kohalike keskerakondlaste juhi Valeri Korbiga manipuleerida.

«Kuna Korbil polnud muud väljapääsu ja ta nägi pühapäeval, et kaotab kõik, siis ta ilmselt oli nõus kõikide (kohalikus mastaabis suurärimehe – toim) Nikolai Ossipenko nõudmistega. Mis need nõudmised on, võime ainult oletada,» ütles Odinets. Volikogu esimeheks saanud Tiit Lillemets kandideeris küll Keskerakonna nimekirjas, aga tegu on Ossipenko kasupojaga.