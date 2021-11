Lapsevanemad: tätoveerimine on eelmise põlvkonna probleem

Sotsiaalministeeriumi teatel pandi keeld seaduseelnõusse, sest tätoveerimisvärvid sisaldavad keemilisi ühendeid, mille omadused sellisel kasutamisel ei ole lõpuni teada. Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumis käimine suurendab melanoomi haigestumise riski.

«Vanemad muidugi ei teadnud. Hiljem, kui tätoveering oli tehtud, saatsin pildi. Ema ütles, et annab tätoveerija kohtusse,» meenutas Kingsepp. Kuigi naine on tätoveeringut enda sõnul hiljem kahetsenud, meenutab pilt talle alati seda konkreetset faasi elus. «Natuke naljakas mõelda, et kunagi olen vana ja kortsus ning mul on ükssarviku-tätoveering,» rääkis ta.