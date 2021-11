Kolmapäeval lõpeb Kirde maakaitseringkonna suurõppus Põhjakonn

Õppuse raames toimusid lahinglaskeharjutused ja jätkati uute võimete arendamist, milleks on tänavu kevadel loodud ringkonna suurtükiväe- ja snaiprirühmad. Õppuse käigus toimusid mitmeid erinevaid erialalisi harjutusi, kus said hea võimaluse ka need Kirde maakaitseringkonna võitlejad, kes polnud mitmeid aastaid õppustel osalenud. Samuti said hea võimaluse Kirde maakaitseringkonna tagalakompanii, aga ka ringkonnaga seotud Naiskodukaitse üksused, kes sellises mahus polnud varem koostööd harjutanud.