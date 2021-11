Tallinna koolid jätkavad hajutatuse ja distantsõppega

«Igal teisipäeval kohtume linnavalitsuse ja koolijuhtidega, et arutada üldist olukorda. Kindlasti on näha positiivset trendi võrredes varasema ajaga, aga koolides on jätkuvalt 57 kollet. Nakatunute arv on 1616 inimese pealt langenud 919 inimese peale, kuid ikkagi tuleb tõdeda, et nakatumine pole kuhugi kadunud ja paljudes koolides on haigus sees. Kolded on piisavalt suured ja kindlasti ei saa arvata, et kõik on hästi,» rääkis Pajula linnavalitsuse pressikonverentsil.