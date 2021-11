Enneaegsetele vastsündinutele valmis beebiraamat

Tallinna Lääne-Tallinna keskhaigla teatas, et beebiraamatusse «Minu eriline algus» saab kirja panna lapse sündi puudutava info, samuti teha igapäevaselt märkmeid beebi kaalu, toitmise, ravi ja muude tähelepanekute kohta, aidates sel viisil talletada mälestusi vastsündinu esimesest elukuust ning andes võimaluse jälgida tema igapäevast kasvamist ja arengut.

Raamatu koostaja ja Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna ämmaemandusjuht Kadri Madar ütles, et kuigi kauplustes on müügil mitmesuguseid beebiraamatuid, ei arvesta need enneaegselt ilmale tulnud lapse spetsiifikat.

Enneaegne vastsündinu. FOTO: Lääne-Tallinna keskhaigla

«Enneaegsetel lastel on mitmeid terviseprobleeme, mis on tingitud sellest, et nende organid ei ole jõudnud emaüsas välja areneda. Seetõttu vajavad nad esimestel elupäevadel, -nädalatel või -kuudel ravi ja mitmesuguste aparaatide toetust.»

Madar lisas, et lapsevanematele on see aeg emotsionaalselt väga keeruline ning ühtlasi tekitab see palju küsimusi. «Enneaegse lapse beebiraamat aitab jälgida beebi kasvamist ja arenemist ning samal ajal märgata juhtmete taga beebit kogu oma erilisuses,» selgitas Madar.

Raamatus on illustratsioonid kaheksajalast – heegeldatud kaheksajalg on enneaegsele vastsündinule traditsioonile kaisuloom, kelle kombitsad meenutavad lapsele ema nabanööri, millega ta sai kõhus olles mängida. Kasutatud on lillakaid värvitoone, sest just sirelililla on enneaegsuse sümbol, tähistades õrnust ja erakordsust. Raamatu kujundaja on Kertu Kriisa.