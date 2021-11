Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uueks juhiks saab Vivian Loonela

«Kõigil ametikohtadel, kus ma Euroopa Komisjonis olen töötanud, on mul Eestiga olnud väga hea koostöö. Rõõm on nüüd koju, Tallinna, tagasi tulla ja kaasa aidata, et Eestis Euroopa asjadest rohkem ja sisukamalt räägitaks,» kommenteeris Loonela oma ametisse nimetamist.

«Euroopa Liidu liikmesus on kasulik nii Eesti majandusele kui ka laiemale julgeolekule. Üheskoos toimides on Euroopa riigid tugevamad ja just seda tahan oma uues ametis rõhutada, puudutab see siis olukorda me piiridel, koroonakriisi või majandust,» lisas ta.

Loonela on töötanud Euroopa Komisjonis üle 16 aasta ja tal on laialdane kogemus Euroopa Liidu (EL) eri poliitikavaldkondadest. Alates 2019. aastast on ta olnud Euroopa Komisjonis rohelepet koordineeriv kõneisik, ka on ta töötanud komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabinetis, juhtides tööd ELi küberturvalisuse valdkonnas.

Enne seda osales Loonela Euroopa Liidu ja USA läbirääkimistel justiits- ja siseküsimustes ning vedas komisjoni peasekretariaadis Eesti riigipõhiste soovituste koostamist. Ta on arendanud justiits- ja siseküsimuste alast koostööd Ukrainaga ja teiste idapartnerluse riikidega. Enne Euroopa Komisjoni töötas ta diplomaadina, muu hulgas Eesti alalises esinduses NATO juures.

Loonela on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Lisaks eesti keelele valdab ta inglise, prantsuse, soome ja vene keelt. 2019. aastal autasustati teda Valgetähe 4. klassi teenetemärgiga.