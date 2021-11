Nõo vallas hukkus tulekahjus vanem naine

17. novembril kell 15.22 teatati, et Nõo vallas Sassi külas tuleb teataja naabruses asuvast hoonest paksu suitsu. Edasi anti info, et tegemist on vana koolimaja hoonega, mille ühes osas tegutseb külakeskus ja teises elavad paaris katusealuses korteris inimesed. Päästjate saabudes ulatusid leegid ühe korteri akendest välja ning tuli oli levinud L-kujulise hoone katuse alla. Kell 15.45 leidsid pääste suitsusukeldujad põlevast korterist hukkunud ligi 80aastase naise.