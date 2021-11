VIDEO ⟩ Kohvikupidaja takistas politseinike tööd

Politsei kontrollis OÜ MEM Kohvikud täna kella 11 ajal põhjusel, et neile laekunud info põhjal ei kontrollita mainitud kohvikus klientide Covid-tõendeid. «Kliente tol hetkel kohvikus ei olnud, kuid kohal oli omanik, kes palus politseinikel välja minna, et seal vestelda. Õues selgitas mees politseinikele, et tema ei palu klientidel näidata Covid-tõendeid ega kontrolli ka tõendite QR-koode,» kirjeldas Postimehele Põhja prefektuuri välijuht Keit Seppo.