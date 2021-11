Kallas EL-i sanktsioonidest Valgevenele: diplomaatilisest survest on olnud kasu

Esmaspäeval otsustasid Euroopa Liidu liikmesriigid vastu võtta uued ja jõulisemad sanktsioonid. «Nõustusime von der Leyeniga, et uued sanktsioonid peavad jõustuma kiiresti,» rõhutas Kallas.

Nii Kallas kui ka von der Leyen pidasid Euroopa Komisjoni rolli hübriidrünnaku tõrjumisel oluliseks. Senine diplomaatiline surve on Kallase hinnangul olnud tugev ning toonud kasu. «Mitmed lennufirmad on lennud peatanud,» tõi peaminister näite edusammust.

Kallase sõnul peab diplomaatilise surve kaudu jõudma ka kannatavate inimeste abistamiseni. «Selleks on vaja, et Lukašenka režiim laseks ÜRO abiorganisatsioonid oma territooriumile, et nad saaksid aidata humanitaarabi jagamise ja vabatahtlike tagasipöördumistega,» ütles peaminister.