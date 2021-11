Kaitseliit ja kaitsevägi uuendavad relvastust

Käimasoleva kuulipildujate hankega hangitakse kaitseväele ja kaitseliidule ligi 500 kuulipildujat. Hanke raames vahetatakse osaliselt välja varem teenistuses olnud kuulipildujad MG-3. Uued kuulipildujad on kergemad ning ergonoomilisemad kui varem ning lisaks saab neile peale panna erinevaid lisaseadmeid ning sihikuid. Hanke tulemusena sõlmitakse seitsmeaastane raamleping, mille kogumaht on 24 miljonit eurot. Eeldatav tarneaeg on aastal 2023.