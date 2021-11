Riik uuendas koostöölepet päästeliiduga

Siseminister Kristian Jaani sõnul on oluline päästeliidu kaasamine pääste, merepääste ja elanikkonnakaitse valdkondade arendamisse. «Uuringud on näidanud, et inimeste valmisolek vabatahtliku tööga siseturvalisuse valdkonda panustada on suurem kui tegelik osalus, mistõttu on vaja parandada vabatahtlike päästjate motiveerimist ja kaasamist. Täna sõlmitud lepinguga seame eesmärgiks tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse arendamisel.»

Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas ütles, et nad on vabatahtlikelt päästjatelt liiga tihti kuulnud, et nende rõõmud ja mured on justkui müüri taga. «Nüüd avaneb võimalus olla otsekanaliks siseministeeriumi strateegiliste tippjuhtideni.»

«Päästeliidu eesmärk on siinkohal koostöö tugevdamise tähe all viia alustuseks info otsustajateni, et seejärel jõuda otsusteni. Otsusteni, mis motiveeriks vabatahtlike päästjaid oma kogukondade heaks jätkuvalt tegutsema. Loodetavasti saavad kohtumised olema sisulised ja sagedasemadki kui lepingusse kirja pandud kaks korda aastas.»

Koostöökokkulepe sõlmiti kümneks aastaks ja täidab siseturvalisuse arengukava 2020-2030 üldeesmärki, mis ütleb: «Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas. Koostöös parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi».