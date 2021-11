Võimuvangerdused Tallinnas ⟩ Riisalu: enne surma võiks veel uusi ärisid püsti panna

Ametist lahkuvatest abilinnapeadest on kõige pikema staažiga Eha Võrk. 1995. aastast linnavalitsuses töötanud Võrk lubab kindlasti jätkata aktiivselt linna volikogus, kuid põhitöö osas ta veel mõtleb. Ütleb, et ideid on, kuid ei taha neid ajakirjandusega veel jagada, sest kui võimalustest liiga vara rääkida, võivad need käest libiseda.

«Kõigepealt kuu aega puhkan ja siis hakkan ringi vaatama,» räägib Võrk Postimehele. Ta usub, et tema kogemusi ja teadmisi on linnale ka edaspidi vaja. Kuid kuna ta on nii kaua töötanud linnavalitsuses, siis vajab ta enda sõnul nüüd ka rohkem aega, et mingi muu töö peale ümber lülituda. «Tahan minna edasi,» on ta optimistlik.