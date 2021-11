Valitsus eraldas 15 miljonit eurot PCR-testimiseks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et vaatamata ulatuslikule vaktsineerimisele on PCR-testimise vajadus agressiivselt leviva delta tüve tõttu sel aastal oluliselt kasvanud. «Riik on 10 kuuga koroonaviiruse testimisele kulutanud ettenähtud eelarvest juba üle 95 protsendi ehk 43,2 miljonit eurot,» nentis Kiik.