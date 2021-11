Oma võimalikust töökohast Tallinna kultuurivaldkonna abilinnapeana sai Oja teada pärast koalitisooniläbirääkimiste lõppu. Tema poole pöörduti kui kultuurivaldkonda hästi tundva inimese poole ning ta võttis pakkumise vastu. Vähe tähtis ei ole pakkumise juures Oja meelest ka see, et ta on olnud sotsiaaldemokraatlikus erakonnas aktiivne liige.