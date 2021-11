Kallas: Covidi-tõendi küsimine jätkub kevadeni

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) pidas väga tõenäoliseks, et Covidi-tõendi küsimine avalikes kohtades, nagu seda on tehtud praegu, jätkub kevadeni. Mis puudutab reeglit, et meelelahutusasutused peavad uksed sulgema hiljemalt kell 23, märkis Kallas, et valitsus ei ole kindlasti vana-aastaõhtut ära unustanud. «Sellepärast ongi paika pandud, et valitsus vaatab seda piirangut üle iga kahe nädala tagant,» ütles Kallas.