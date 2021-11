Mehhiko lõunaosast liigub USA piiri suunas järjekordne migrandikaravan

Tegemist on kuu aja jooksul teise karavaniga, mis läbi Mehhiko Ühendriikide suunas liigub.

Karavanis on ligikaudu 2000 Kesk-Ameerika riikidest, Haitist ja Venezuelast pärit inimest, kelle seas lapsed.

«Migrandid on heas meeleolus ja me usume, et võimud ei kavatse seekord meid takistada,» ütles koos karavaniga liikuv aktivist Luis Garcia Villagrin.