Metafüüsiline Mauri Gross Jõhvi kunstikoolis

Mauri Gross on kui ansambel Kraftwerk, kes kunagi andis mitu kontserti eri linnades üheagselt. Praegu on Grossil lisaks Jõhvi näitusele 15 maalist koosnev isikunäitus salongis Allee Tallinnas. Nii Euroopa suurimal näitusel NordArt Saksamaal kui Tartu kunstikooli juubelinäitusel on praegu eksponeeritud tema kaks suuremõõdulist maali. Samuti kuulub ta rühmitusse Vedelik, mille sügisnäitus on Tallinna vanalinnas asuvas Kullo galeriis ja seal on väljas tema etüüd «Lähivaade».

Gross ise leiab, et asi pole tema produktiivuses, vaid ditsipliinis. «Olen olnud pikka aega oma töösse pühendunud. Tõnis Vint on öelnud, et kui sa ennast pühendad, tekib töödele ajaväline mõõde, mis muudabki nad metafüüsiliseks. Kui näed, et maht, mis on töösse pandud, on niivõrd suur, et seda pole võimalik hoomata – kuskilt see aeg tuleb tööde sisse. Vaev pole kunsti puhul sünonüüm – metafüüsika peitub mujal,» tulistab Gross kohe metafüüsilisest kahurist.