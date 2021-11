Nõustamiskeskus pakub abi ka sõltlaste pereliikmetele

«15-74 aastaste inimeste hulgas on 1-2 protsenti neid, kellel on hasartmängusõltuvus patoloogilisel tasandil välja arenenud,» sõnas nõustamiskeskuse tegevjuht Pille-Riin Indermitte. Ta tõi välja, et probleemile lähenedes on oluline eristada neid, kellel on patoloogiline diagnoos ning sagedasi hasartmänguasutuses või vastavates veebiportaalides külastajaid.